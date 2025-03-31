НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Цена золота установила новый рекорд

Источник:
Sibnet.ru
141 0
Золотые слитки
Фото: © Sibnet.ru

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на Чикагской товарной бирже обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки в 3154 долларов за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

С начала текущего года стоимость золота выросла на 18%, это рекордный квартальный прирост с 1986 года. Металл дорожает из-за повышения интереса инвесторов к защитным активам на фоне напряженной ситуации в мировой торговле.

Кроме этого, на стоимость золота влияют планы президента США Дональда Трампа по увеличению импортных пошлин на ряд товаров из нескольких стран, которые будут представлены в ближайшую среду.

По оценке аналитиков Goldman Sachs, к концу текущего года цены на золото могут достигнуть 3,5 тысячи долларов за унцию при условии дальнейшего усиления деглобализации, а также снижения ставки Федеральной резервной системы.

Еще по теме
Россиянам проведут масштабную индексацию пенсий
Банки начали сообщать родителям о платежах и переводах детей
Центробанк вернет ограничение полной стоимости кредитов
Банки начнут уведомлять родителей о выдаче карт детям
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Открыт новый способ борьбы с выпадением волос
Зеленский заявил, что унизительный мир погрузит Украину в депрессию
Зеленский попросил у Европы войска для борьбы с Россией
Зеленский признался в ненависти к русским
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп рассказал о дедлайне для России по миру на Украине
Началась подготовка к выдвижению Зеленского на новый срок
Десятки китайских авто вошли в число «роскошных»
Эксперт из отрасли объяснил миф о дешевой рыбе в СССР
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
37
ВСУ уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа»
28
Зеленский признался в ненависти к русским
20
Зеленский попросил у Европы войска для борьбы с Россией
16
Зеленский заявил, что унизительный мир погрузит Украину в депрессию
13
МВФ назвал сроки завершения украинского конфликта