Цена золота установила новый рекорд

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на Чикагской товарной бирже обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки в 3154 долларов за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

С начала текущего года стоимость золота выросла на 18%, это рекордный квартальный прирост с 1986 года. Металл дорожает из-за повышения интереса инвесторов к защитным активам на фоне напряженной ситуации в мировой торговле.

Кроме этого, на стоимость золота влияют планы президента США Дональда Трампа по увеличению импортных пошлин на ряд товаров из нескольких стран, которые будут представлены в ближайшую среду.

По оценке аналитиков Goldman Sachs, к концу текущего года цены на золото могут достигнуть 3,5 тысячи долларов за унцию при условии дальнейшего усиления деглобализации, а также снижения ставки Федеральной резервной системы.