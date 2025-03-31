Китайские авто массово попали в перечень облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг обновил перечень автомобилей и электромобилей стоимостью более 10 миллионов рублей, владельцы которых заплатят дополнительный налог на роскошь в 2025 году. В список вошли более десятка китайских машин.

В список дорогих автомобилей 2025 года включили 555 моделей. По сравнению с прошлогодним он расширен на 38 моделей, и в основном это китайские машины. Теперь роскошным авто обладают владельцы таких марок, как Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Zeekr, M-Hero и Tank.

Минпромторг поделил автомобили на два перечня. В первый включены 303 модели средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, с момента выпуска которых прошло не более 10 лет.

В этот список вошли: Aito, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ferrari, Genesis, HiPhi, Hongqi, Hyundai, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lixiang, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Seres, Tank, Voyah и Zeekr.

Во второй список внесены 202 автомобиля средней стоимостью от 15 миллионов рублей, после года выпуска которых прошло не более 20 лет.

Это автомобили марок Aston Martin, Audi, Aurus, Bentley, BMW, Bugatti, BYD, Cadillac, Ferrari, Hongqi, Lamborghini, Land Rover, Lotus, Maserati, Mercedes-Benz, M-Hero, Porsche, Rolls-Royce.

Налог на премиальные марки авто, или «налог на роскошь», действует с 2014 года. Он вычисляется по следующей формуле: стандартная транспортная пошлина умножается на специальный коэффициент. По каждому автомобилю коэффициент вычисляется индивидуально.