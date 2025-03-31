Китайский стартап представил новую нейросеть

Китайская компания Zhipu AI запустила бесплатного ИИ-агента AutoGLM Rumination. Гендиректор Чжан Пэн объявил об этом на мероприятии в Пекине. Агент работает на базе фирменных моделей GLM-Z1-Air и GLM-4-Air-0414.

«AutoGLM Rumination выполняет глубокий анализ информации. Агент заточен под бизнес и способен на поиск в интернете, планирование поездок, составление докладов и многое другое. Это универсальный инструмент», – сообщил Чжан Пэн в эфире китайского телевидения.

Компания заявила, что языковая модель GLM-Z1-Air по производительности сравнима с DeepSeek R1, но в восемь раз быстрее и требует в 30 раз меньше вычислительных ресурсов.



Zhipu AI — один из ведущих китайских стартапов в области искусственного интеллекта. На их сайте в открытом доступе предлагается восемь различных моделей ИИ, в том числе модели для генерации изображений и видео, но эти модели уже платные.