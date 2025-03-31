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Стало известно о подготовке к выдвижению Зеленского на второй срок

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

«Серьезная подготовка» к выдвижению Владимира Зеленского на второй президентский срок ведется на Украине в настоящее время, утверждают источники в правительстве страны.

На прошлой неделе Зеленский созвал совещание, на котором поручил своей команде организацию выборов после полного прекращения огня, сообщили The Economist источники в украинском правительстве.

Источники разошлись во мнениях по поводу сроков начала выборов, но большинство согласны с тем, что Зеленский планирует провести их летом. Закон требует не менее 60 дней для проведения кампании, поэтому самое раннее, когда могут пройти выборы, — начало июля. Однако некоторые утверждают, что кампания продлится три месяца: именно столько времени необходимо для восстановления списков избирателей.

По мнению одного из чиновников, Зеленский попытается застать соперников врасплох, проведя выборы в июле, и рассчитывает, что сжатые сроки позволят ему баллотироваться без сопротивления.

Как пишет The Economist со ссылкой на проведенный по заказу издания опрос компании Ipsos, Зеленский после перепалки с американским президентом Дональдом Трампом пользуется подавляющей поддержкой украинцев. Согласно результатам исследования, действующий украинский лидер выиграл бы выборы, если бы они проводились сегодня, а бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный занял бы второе место с большим отрывом.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента истек 20 мая 2024 года. Избрать главу государства украинцы должны были 31 марта того же года, однако из-за военного положения, которое продлено до 9 мая 2025 года, голосование не проводилось.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

pepelmetal

А почему не написали что это вэсэушник)?

Ardem

потому что голландия одна из стран яро поддерживающих хохолобандер.

pepelmetal

Сейчас Европа санкции из ада каак наложит, и всё, экономика в клочья

gena415

— Вы слыхали? Скоро бани все закроютповсеместно,Навсегда — и эти сведенья верны! В. В. Высоцкий