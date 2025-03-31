Трамп рассказал о дедлайне для России по миру на Украине

Существует крайний срок, при котором Россия должна достичь договоренностей по прекращению огня с Украиной, заявил президент США Дональд Трамп репортерам на борту Air Force One.

«Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — цитирует Трампа Reuters. Президент отвечал на вопрос, существует ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня.

Трамп пояснил, что не считает, что Россия затягивает процесс, и уверен, что Москва намерена заключить сделку.

Лидер Соединенных Штатов не согласился с утверждением, что его отношения с Путиным «находятся в нижней точке». «Я знаю его долгое время. Мы всегда хорошо ладили», — отметил Трамп.

Накануне вечером Трамп заявил, что был «очень зол» и «взбешен» после предложения Путина обсудить введение на Украине временного управления.