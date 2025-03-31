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Россия и США обсудят совместную добычу ресурсов

Источник:
Sibnet.ru
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Неодим
Неодим
Фото: Tobias Meints / CC BY-SA 4.0

Москва и Вашингтон начали переговоры по проектам добычи редкоземельных металлов, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России», — сказал он в интервью «Известиям».

Среди потенциальных вариантов сотрудничества двух стран по добычи редкоземельных металлов могут рассматриваться Селигдарское и Томторское месторождения в Якутии, а также Чуктуконское месторождение в Красноярском крае.

Согласно официальным данным Минприроды, запасы редкоземельных металлов в России превышают 28 миллионов тонн. В частности, подтверждены значительные запасы неодима и празеодима, на которые сохраняется высокий спрос на мировом рынке.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил об интересе к «очень ценным ресурсам» России. После этого российский президент Владимир Путин провел совещание по редкоземельным металлам.

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Экономика #Недра и ТЭК #Мир
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Топ комментариев

Ardem

потому что голландия одна из стран яро поддерживающих хохолобандер.

pepelmetal

А почему не написали что это вэсэушник)?

gena415

— Вы слыхали? Скоро бани все закроютповсеместно,Навсегда — и эти сведенья верны! В. В. Высоцкий

pepelmetal

Сейчас Европа санкции из ада каак наложит, и всё, экономика в клочья