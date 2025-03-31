Россия и США обсудят совместную добычу ресурсов

Москва и Вашингтон начали переговоры по проектам добычи редкоземельных металлов, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России», — сказал он в интервью «Известиям».

Среди потенциальных вариантов сотрудничества двух стран по добычи редкоземельных металлов могут рассматриваться Селигдарское и Томторское месторождения в Якутии, а также Чуктуконское месторождение в Красноярском крае.

Согласно официальным данным Минприроды, запасы редкоземельных металлов в России превышают 28 миллионов тонн. В частности, подтверждены значительные запасы неодима и празеодима, на которые сохраняется высокий спрос на мировом рынке.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил об интересе к «очень ценным ресурсам» России. После этого российский президент Владимир Путин провел совещание по редкоземельным металлам.