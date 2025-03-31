Трампу предложили удобную дату заключения мира на Украине

Президент Финляндии Александер Стубб в ходе встречи во Флориде предложил американскому лидеру Дональду Трампу заключить перемирие на Украине 20 апреля, в этот день христиане будут отмечать Пасху.

«Почему 20 апреля? Потому что нужен срок. Потому что это Пасха. И потому, что президент Трамп будет находиться у власти уже три месяца», — пояснил Стубб на пресс-конференции в Лондоне, его слова приводит Yle.

По его словам, Пасха стала бы подходящим временем для полного прекращения огня без каких-либо условий. Предполагается, что на фоне прекращения боевых действий Москва и Киев приступили бы к мирным переговорам.

Президент Финляндии также уточнил, что для обеспечения соблюдения режима прекращения огня необходимо создать эффективный механизм санкций на случай, если Россия отвергнет соглашение или нарушит его.