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Трамп пригрозил Ирану невиданными бомбардировками

Источник:
Sibnet.ru
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Иран в случае отказа заключить соглашение с Соединенными Штатами подвергнется «невиданным бомбардировкам», заявил президент Дональд Трамп.

«Если они не заключат сделку, будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они прежде не видели», — сказал американский лидер в интервью NBC.

Трамп уточнил, что в настоящее время Тегеран и Вашингтон ведут переговоры, ключевой темой которых является ядерная программа Ирана. Предполагается, что соглашение должно быть подписано в течение двух месяцев.

Ранее Пентагон перебросил несколько бомбардировщиков B-2 Spirit на военную базу Диего-Гарсия в Индийском океане. С этой базы американская авиация сможет наносить бомбовые удары по объектам в Иране.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной проблеме был принят Ираном и странами «шестерки» (Великобритания, Германия, КНР, Россия, США, Франция) 14 июля 2015 года. Стороны договорились об ограничении ядерной программы Тегерана.

Иран согласился отказаться от разработки ядерного оружия и ограничить обогащение урана в обмен на снятие западных санкций. Однако в 2018 году США вышли из плана действий, обвинив Тегеран в обогащении урана и создании ядерного оружия.

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Топ комментариев

Ardem

потому что голландия одна из стран яро поддерживающих хохолобандер.

pepelmetal

А почему не написали что это вэсэушник)?

gena415

— Вы слыхали? Скоро бани все закроютповсеместно,Навсегда — и эти сведенья верны! В. В. Высоцкий

pepelmetal

Сейчас Европа санкции из ада каак наложит, и всё, экономика в клочья