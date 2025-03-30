Российские силы нанесли удар по спецназу СБУ и ГУР

Российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Главного управления разведки МО Украины, сообщило Минобороны России.

«В результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и Сил специальных операций ГУР Украины уничтожено до 170 украинских боевиков и иностранных наемников», — сказано в сообщении.

В российском военном ведомстве добавили, что авиация, БПЛА и артиллерия успешно ударили по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и беспилотников, предприятию по сборке дронов, а также скоплениям личного состава и техники противника в 140 районах.

Помимо этого, ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, предприятию по сборке беспилотников и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники противника в 140 районах, отметили в Минобороны.