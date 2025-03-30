Банки начали сообщать родителям о платежах и переводах детей

Российские банки теперь обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов о выдаче карты, а также обо всех операциях по счету ребенка.

Информирование о платежах и переводах детей начало действовать с 29 марта, рассказала «Российской газете» глава департамента информационной безопасности Банка России Екатерина Желунова. Информирование будет осуществляться через push-уведомления или СМС.

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Введенная мера связана с детьми старше 14 лет, поскольку они могут самостоятельно открывать счета в банках и подписывать договор на банковское обслуживание. Она направлена на защиту несовершеннолетних от мошенников, в частности, от вовлечения в так называемое дропперство, пояснила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

По ее словам, подростки и молодые люди составляют значительную долю участников таких схем. Таким образом родители смогут оперативно отследить неожиданное открытие ребенком новой карты или операции с крупными суммами, отметила аналитик.