НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Банки начали сообщать родителям о платежах и переводах детей

Источник:
«Российская газета»
173 0

Российские банки теперь обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов о выдаче карты, а также обо всех операциях по счету ребенка.

Информирование о платежах и переводах детей начало действовать с 29 марта, рассказала «Российской газете» глава департамента информационной безопасности Банка России Екатерина Желунова. Информирование будет осуществляться через push-уведомления или СМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДропперы: как не стать мошенником поневоле

Введенная мера связана с детьми старше 14 лет, поскольку они могут самостоятельно открывать счета в банках и подписывать договор на банковское обслуживание. Она направлена на защиту несовершеннолетних от мошенников, в частности, от вовлечения в так называемое дропперство, пояснила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

По ее словам, подростки и молодые люди составляют значительную долю участников таких схем. Таким образом родители смогут оперативно отследить неожиданное открытие ребенком новой карты или операции с крупными суммами, отметила аналитик.

Еще по теме
Центробанк вернет ограничение полной стоимости кредитов
Банки начнут уведомлять родителей о выдаче карт детям
Маск продал социальную сеть X
Аналитик предупредил о рисках укрепления рубля
смотреть все
Экономика #Деньги #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянам предрекли обрушение цен на автомобили
Россия и США опубликовали совместное заявление
Открыт новый способ борьбы с выпадением волос
Археологи нашли останки древних хоббитов
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
37
ВСУ уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа»
30
Гарвардский ученый доказал существование Бога
28
Зеленский признался в ненависти к русским
20
Зеленский попросил у Европы войска для борьбы с Россией
16
Зеленский заявил, что унизительный мир погрузит Украину в депрессию