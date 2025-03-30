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Определен средний возраст автомобилей в России

Источник:
РИА Новости
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Средний возраст автомобилей в России вырос в 2024 году до 11,5 года, в 2022 году он составлял 7,1 года, следует из данным Росстата.

Средний возраст собственных или арендованных автомобилей российских домохозяйств в 2024 году составил 11,5 лет против 7,1 года в предыдущем обследовании (2022 год). В 2020 году показатель находился на уровне 8,4 года, в 2018 году — 10 лет, приводит РИА Новости данные Росстата.

В России числятся на учете в ГИБДД 44,6 миллиона легковых автомобилей. Автомобили российского производства занимают 31,6% от всего автопарка. Таких автомобилей зарегистрировано около 14 миллионов штук.

Второе место по объему автопарка занимают японские иномарки, их доля составляет 23% (10 миллионов). Автомобили корейских брендов стоят на третьем месте – 13% автопарка (5,7 миллиона).

Также в России насчитывается 4,8 миллиона немецких машин (10,8%), 3 миллиона американских (6,9%) и 2,6 миллиона французских легковых автомобилей (5,8%).

По состоянию на второе полугодие 2024 года, на долю китайских машин приходится всего лишь 4%, это 1,8 миллиона автомобилей, среди которых самым массовым брендом стали легковые машины Chery (441,2 тысяча).

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se 34

А причем тут европа, должны воевать только те кто хорошо скачут, а тут украинцам нет равных

fender1984

М-да.... Даже читать противно.

KENTSeryga

За что им всем награды и звания?

gena415

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