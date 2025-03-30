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Онищенко оценил данные о появлении в России неизвестного вируса

Источник:
ТАСС
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Информацию о новом вирусе, появившемся в России, необходимо изучить, провести специальные исследования, заявил академик РАН Геннадий Онищенко.

Накануне СМИ сообщили о появлении в России неизвестного вируса. Заболевшие страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью. Грипп и ковид у них не диагностируют.

«В Петербурге у нас есть институт имени Пастера, который только гриппом занимается, и в его официальном докладе сведений о каком-то новом вирусе нет», — сказал ТАСС Онищенко.

По его словам, симптоматика может быть индивидуальной особенностью или же осложнением от другого заболевания, предположил Онищенко. «Скорее всего, там и не вирус, не будем сейчас нагнетать, а посмотрим на данные хотя бы одного исследования», — заявил академик.

Роспотребнадзор накануне взял на контроль информацию о случаях заболевания с якобы неизвестным вирусом.

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