Создание временных международных администраций подразумевает передачу полномочий на управление территориями, охваченными боевыми действиями, Организации Объединенных Наций (ООН), сказал директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логинов.

Президент России Владимир в пятницу, 28 марта предложил обсудить введение временного управления Украиной под эгидой ООН, чтобы провести выборы. Сейчас Москве непонятно, с кем подписывать соглашение об урегулировании конфликт, отметил он.

«Какой-либо единый механизм создания таких администраций формально в ООН не закреплен. Если исходить из исторического опыта, то передача территорий обычно предполагала несколько этапов и требовала соблюдения ряда условий», — пояснил ТАСС Логинов

Во всех упомянутых случаях первым шагом являлось достижение договоренности между сторонами конфликта — напрямую или через посредников — о соответствующей передаче ООН полномочий, добавил дипломат.

После согласования условий внешнего управления стороны конфликта должны направить письмо в адрес ООН. После этого Совбез организации должен дать поручение генсекретарю о разработке «конкретных модальностей временной администрации», заключил Логинов.