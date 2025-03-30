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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД разъяснил предложение Путина о внешнем управлении на Украине

Источник:
ТАСС
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Создание временных международных администраций подразумевает передачу полномочий на управление территориями, охваченными боевыми действиями, Организации Объединенных Наций (ООН), сказал директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логинов.

Президент России Владимир в пятницу, 28 марта предложил обсудить введение временного управления Украиной под эгидой ООН, чтобы провести выборы. Сейчас Москве непонятно, с кем подписывать соглашение об урегулировании конфликт, отметил он.

«Какой-либо единый механизм создания таких администраций формально в ООН не закреплен. Если исходить из исторического опыта, то передача территорий обычно предполагала несколько этапов и требовала соблюдения ряда условий», — пояснил ТАСС Логинов

Во всех упомянутых случаях первым шагом являлось достижение договоренности между сторонами конфликта — напрямую или через посредников — о соответствующей передаче ООН полномочий, добавил дипломат.

После согласования условий внешнего управления стороны конфликта должны направить письмо в адрес ООН. После этого Совбез организации должен дать поручение генсекретарю о разработке «конкретных модальностей временной администрации», заключил Логинов.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

se 34

А причем тут европа, должны воевать только те кто хорошо скачут, а тут украинцам нет равных

fender1984

М-да.... Даже читать противно.

KENTSeryga

За что им всем награды и звания?

gena415

— Вы слыхали? Скоро бани все закроютповсеместно,Навсегда — и эти сведенья верны! В. В. Высоцкий