Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны прийти к соглашению, что Владимира Зеленского нужно убирать, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Если вы находитесь там, где Трамп — в Белом доме — или Путин — в Кремле — нужно прийти к необратимому заключению о том, что Зеленского нужно убирать», — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

По его мнению, если не убрать Зеленского, движения к миру не будет. Глава киевского режима «сожжет дотла» остатки Украины и ее населения, отметил эксперт.

«Русским это не надо, иначе они бы вели эту войну совсем по-другому. Мы тоже не хотим, чтобы это случилось», — заключил Макгрегор.