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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путину и Трампу предложили решение судьбы Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны прийти к соглашению, что Владимира Зеленского нужно убирать, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Если вы находитесь там, где Трамп — в Белом доме — или Путин — в Кремле — нужно прийти к необратимому заключению о том, что Зеленского нужно убирать», — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

По его мнению, если не убрать Зеленского, движения к миру не будет. Глава киевского режима «сожжет дотла» остатки Украины и ее населения, отметил эксперт.

«Русским это не надо, иначе они бы вели эту войну совсем по-другому. Мы тоже не хотим, чтобы это случилось», — заключил Макгрегор.

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

se 34

А причем тут европа, должны воевать только те кто хорошо скачут, а тут украинцам нет равных

fender1984

М-да.... Даже читать противно.

gena415

— Вы слыхали? Скоро бани все закроютповсеместно,Навсегда — и эти сведенья верны! В. В. Высоцкий

KENTSeryga

За что им всем награды и звания?