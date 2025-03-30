Президент США Дональд Трамп заявил, что абсолютно уверен в получении Гренландии, при этом существуют «хорошие шансы сделать это без военной силы».

«Мы получим Гренландию. Да, на 100%», — ответил он в интервью телеканалу NBC News на вопрос, уверен ли он в достижении этой цели.

Трамп ранее выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию, которая является автономной территорией Дании. По его словам, остров очень важен для безопасности США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. Во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли.