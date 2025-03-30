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Трамп выразил уверенность в присоединении Гренландии

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп заявил, что абсолютно уверен в получении Гренландии, при этом существуют «хорошие шансы сделать это без военной силы».

«Мы получим Гренландию. Да, на 100%», — ответил он в интервью телеканалу NBC News на вопрос, уверен ли он в достижении этой цели.

Трамп ранее выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию, которая является автономной территорией Дании. По его словам, остров очень важен для безопасности США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. Во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли.

Зачем Трампу Гренландия
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se 34

А причем тут европа, должны воевать только те кто хорошо скачут, а тут украинцам нет равных

fender1984

М-да.... Даже читать противно.

KENTSeryga

За что им всем награды и звания?

Alhazred

Для чего нам из него мученика делать? К тому же это мало что изменило бы.