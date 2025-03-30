Центробанк вернет ограничение полной стоимости кредитов

Ограничение полной стоимости кредита, мораторий на действие которого вводился с начала года сроком на три месяца, с 1 апреля вновь начнет действовать для потребительских кредитов и займов, сообщила пресс-служба Банка России.

«Ограничение полной стоимости кредита поможет контролировать рост ставок по кредитам, что обеспечит защиту интересов людей», — говорится в сообщении регулятора.

Полная стоимость кредита — это сумма, которую должен вернуть заемщик за весь срок пользования займом. С 1 апреля она не может более чем на треть превышать среднерыночное значение по соответствующей категории кредита или займа.

В декабре прошлого года Центробанк отменил ограничение полной стоимости кредитов для потребительских кредитов и займов с 1 января по 31 марта 2025 года, чтобы финансовые организации могли адаптироваться к ужесточившимся денежно-кредитным условиям.

Отмечается, что за время действия послабления участники рынка успели скорректировать стоимость своих кредитных продуктов. Теперь финансовые организации могут соблюдать ограничение в обычном режиме.