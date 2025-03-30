НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Центробанк вернет ограничение полной стоимости кредитов

Источник:
Sibnet.ru
148 0

Ограничение полной стоимости кредита, мораторий на действие которого вводился с начала года сроком на три месяца, с 1 апреля вновь начнет действовать для потребительских кредитов и займов, сообщила пресс-служба Банка России.

«Ограничение полной стоимости кредита поможет контролировать рост ставок по кредитам, что обеспечит защиту интересов людей», — говорится в сообщении регулятора.

Полная стоимость кредита — это сумма, которую должен вернуть заемщик за весь срок пользования займом. С 1 апреля она не может более чем на треть превышать среднерыночное значение по соответствующей категории кредита или займа.

В декабре прошлого года Центробанк отменил ограничение полной стоимости кредитов для потребительских кредитов и займов с 1 января по 31 марта 2025 года, чтобы финансовые организации могли адаптироваться к ужесточившимся денежно-кредитным условиям.

Отмечается, что за время действия послабления участники рынка успели скорректировать стоимость своих кредитных продуктов. Теперь финансовые организации могут соблюдать ограничение в обычном режиме.

Еще по теме
Банки начнут уведомлять родителей о выдаче карт детям
Маск продал социальную сеть X
Аналитик предупредил о рисках укрепления рубля
Международные резервы России побили рекорд
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянам предрекли обрушение цен на автомобили
Россия и США опубликовали совместное заявление
Археологи нашли останки древних хоббитов
Открыт новый способ борьбы с выпадением волос
Обсуждение (0)
Картина дня
Анонсировано тотальное наступление России
Центробанк вернет ограничение полной стоимости кредитов
МВФ назвал сроки завершения украинского конфликта
Маск продал социальную сеть X
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Простые и главные правила делового общения в мессенджерах
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
35
ВСУ уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа»
29
Зеленский признался в ненависти к русским
20
Зеленский попросил у Европы войска для борьбы с Россией
16
Зеленский заявил, что унизительный мир погрузит Украину в депрессию
14
Россиянам предрекли обрушение цен на автомобили