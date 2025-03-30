Марсоход Perseverance нашел загадочный камень. ФОТО

Марсоход Perseverance обнаружил на поверхности Красной планеты загадочный камень, состоящий из сотен крошечных сфер, сообщается на сайте NASA.

Открытие было сделано в ударном кратере Езеро, где более 3,5 миллиарда лет назад было озеро. Сферы имеют разную форму. Одни почти идеально круглые, другие — вытянутые, некоторые — с неровными краями и отверстиями.

Загадочный камень на Марсе Фото: © NASA

Пока ученые не могут назвать причину происхождения сфер, однако они выдвинули несколько теорий. Например, такие сферы могли образоваться при извержении вулкана или в результате падения метеорита.

Кроме этого, сферы могли возникнуть в результате конкреции — этот механизм предусматривает выделение минерального осадка из воды в пустотах горных пород. В этом случае камень может стать доказательством существование на древнем Марсе жидкой воды.