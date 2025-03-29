МВФ назвал сроки завершения украинского конфликта

Международный валютный фонд (МВФ) в базовом сценарии ожидает, что конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года, говорится в опубликованном прогнозе.

«Хотя риски остаются исключительно высокими, в базовом сценарии по-прежнему предполагается, что война стихнет в последние месяцы этого года», — говорится в документе, опубликованном на сайте фонда.

Эксперты МВФ отметили, что конфликт по-прежнему оказывает серьезное влияние на мировой экономический рост в текущем году. В частности, ведомство упомянуло крупномасштабные удары по газовой инфраструктуре.

Пессимистический сценарий МВФ предусматривает, что конфликт стихнет только во втором квартале 2026 года.