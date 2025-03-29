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МВФ назвал сроки завершения украинского конфликта

Источник:
Sibnet.ru
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Международный валютный фонд
Международный валютный фонд
Фото: JavierPsilocybin / Attribution License

Международный валютный фонд (МВФ) в базовом сценарии ожидает, что конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года, говорится в опубликованном прогнозе.

«Хотя риски остаются исключительно высокими, в базовом сценарии по-прежнему предполагается, что война стихнет в последние месяцы этого года», — говорится в документе, опубликованном на сайте фонда.

Эксперты МВФ отметили, что конфликт по-прежнему оказывает серьезное влияние на мировой экономический рост в текущем году. В частности, ведомство упомянуло крупномасштабные удары по газовой инфраструктуре.

Пессимистический сценарий МВФ предусматривает, что конфликт стихнет только во втором квартале 2026 года.

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pepelmetal

Не хотят проданную страну защищать

se 34

А причем тут европа, должны воевать только те кто хорошо скачут, а тут украинцам нет равных

fender1984

М-да.... Даже читать противно.

KENTSeryga

За что им всем награды и звания?