НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Роспотребнадзор проверит информацию о загадочном вирусе

Источник:
Sibnet.ru
234 1

Специалисты Роспотребнадзора проверят информацию в СМИ о случаях заболевания неизвестным вирусом, сообщила пресс-служба ведомства.

«Запрашивается вся имеющаяся информация, связанная с публикацией. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Ранее телеграм-канал Shot написал со ссылкой на полученные данные, что в России распространяется вирус, вызывающий высокую температуру и кашель с кровью даже на недельного лечения и приема антибиотиков.

При этом утверждалось, что тесты на коронавирус и грипп у заболевших пациентов показывали отрицательный результат.

Еще по теме
Названы вредные особенности овсяного молока
Открыт новый способ борьбы с выпадением волос
Почему у алкоголиков красный нос
Обнаружена неожиданная опасность жевательной резинки
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Гарвардский ученый доказал существование Бога
Россиянам предрекли обрушение цен на автомобили
Россия и США опубликовали совместное заявление
Археологи нашли останки древних хоббитов
Обсуждение (1)
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Простые и главные правила делового общения в мессенджерах
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

pepelmetal

Не хотят проданную страну защищать

se 34

А причем тут европа, должны воевать только те кто хорошо скачут, а тут украинцам нет равных

fender1984

М-да.... Даже читать противно.

KENTSeryga

За что им всем награды и звания?