Специалисты Роспотребнадзора проверят информацию в СМИ о случаях заболевания неизвестным вирусом, сообщила пресс-служба ведомства.

«Запрашивается вся имеющаяся информация, связанная с публикацией. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Ранее телеграм-канал Shot написал со ссылкой на полученные данные, что в России распространяется вирус, вызывающий высокую температуру и кашель с кровью даже на недельного лечения и приема антибиотиков.

При этом утверждалось, что тесты на коронавирус и грипп у заболевших пациентов показывали отрицательный результат.