Конюхов прервал кругосветное плавание

Российский путешественник Федор Конюхов прервал плавание на весельной лодке «Акрос» на 114-й день одиночного перехода от Южной Америки до Австралии, сообщается в официальном телеграм-канале российского путешественника.

«После оценки всех повреждений и неисправностей на борту весельной лодки команда предложила Федору Конюхову завершить переход по техническим причинам и эвакуироваться на борт проходящего судна», — говорится в сообщении.

Причиной такого решения стал выход из строя ключевых систем управления лодкой и жизнеобеспечения. На лодке полностью вышел из строя блок управления автопилотом, что в условиях будущих штормов не позволит путешественнику удерживать лодку на заданном курсе.

В ближайшие дни к лодке подойдет судно для эвакуации. «Акрос» попробуют поднять, если не получится, Конюхов проведет консервацию всех систем, задраит люки и она будет дрейфовать в сторону Австралии для возможной дальнейшей буксировки в порт.

За 114 дней плавания лодка Конюхова преодолела 11,1 тысячи километров. До предполагаемого финиша в Австралии оставалось вдвое меньше. Путешествие являлось вторым этапом кругосветного маршрута в Южном океане.