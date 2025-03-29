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Резню в Амстердаме устроил украинский беженец

Источник:
Sibnet.ru
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Подозреваемый в нападении с ножом на прохожих в Амстердаме оказался беженцем с восточной Украины.

Мужчина напал на случайных прохожих в четверг, 27 марта, днем в центре Амстердама. Он нанес ножевые ранения пятерым прохожим и скрылся, его задержал английский турист и передал полиции, пишет De Telegraaf со ссылкой на полицию.

Правоохранители установили, что 30-летний мужчина является уроженцем Донбасса. При нем оказались фальшивые документы, с помощью которых он попал в Голландию. Сейчас задержанный находится в больнице, так как при аресте он получит травмы.

Среди пострадавших от действий украинца 67-летняя женщина и 69-летний мужчина с американским гражданством, 26-летний мужчина с гражданством Польши, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя жительница Амстердама.

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Топ комментариев

pepelmetal

Не хотят проданную страну защищать

fender1984

М-да.... Даже читать противно.

se 34

А причем тут европа, должны воевать только те кто хорошо скачут, а тут украинцам нет равных

Alhazred

Для чего нам из него мученика делать? К тому же это мало что изменило бы.