Резню в Амстердаме устроил украинский беженец

Подозреваемый в нападении с ножом на прохожих в Амстердаме оказался беженцем с восточной Украины.

Мужчина напал на случайных прохожих в четверг, 27 марта, днем в центре Амстердама. Он нанес ножевые ранения пятерым прохожим и скрылся, его задержал английский турист и передал полиции, пишет De Telegraaf со ссылкой на полицию.

Правоохранители установили, что 30-летний мужчина является уроженцем Донбасса. При нем оказались фальшивые документы, с помощью которых он попал в Голландию. Сейчас задержанный находится в больнице, так как при аресте он получит травмы.

Среди пострадавших от действий украинца 67-летняя женщина и 69-летний мужчина с американским гражданством, 26-летний мужчина с гражданством Польши, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя жительница Амстердама.