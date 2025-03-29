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Microsoft ускорит запуск приложений Office

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft ускорит запуск приложений из своего фирменного пакета Office. Для этого планируется внедрить новую функцию под названием Startup Boost, сообщается в официальном блоге компании.

Startup Boost представляет собой фоновую задачу Windows, предназначенную для предварительной загрузки компонентов Office. Она будет выполняться автоматически при входе пользователя в систему.

После включения Startup Boost в «Планировщике задач» появятся две новые задачи: «Office Startup Boost» и «Office Startup Boost Logon». После выполнения приложение останется в качестве приостановленного фонового процесса до тех пор, пока пользователь его не запустит.

Внедрение функции Startup Boost начнется в середине мая, всем пользователям она станет доступна в конце мая 2025 года. Первым офисным приложением с поддержкой Startup Boost станет Microsoft Word, затем нововведение внедрят в остальные компоненты Office.

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Топ комментариев

pepelmetal

Не хотят проданную страну защищать

fender1984

М-да.... Даже читать противно.

se 34

А причем тут европа, должны воевать только те кто хорошо скачут, а тут украинцам нет равных

Alhazred

Для чего нам из него мученика делать? К тому же это мало что изменило бы.