Анонсировано тотальное наступление России

Украинские военные и правительственные аналитики ожидают «тотального» наступления Вооруженных сил РФ, чтобы усилить давление на Киев и укрепить позиции Москвы перед переговорами.

«Этот шаг может дать президенту России Владимиру Путину все основания отложить обсуждение вопроса о прекращении боевых действий в пользу поиска новых территорий , заявили украинские официальные лица», — пишет Associated Press со ссылкой на собственные источники.

Масштабное наступление якобы начнется весной по линии фронта протяженностью более тысячи километров. При этом в настоящее время российские войска также продвигаются вперед сразу на нескольких направления.

Ранее о подготовке российского наступления на разных направлениях говорил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите в Париже 27 марта. Он посчитал, что Москва с помощью наступления рассчитывает «затянуть» мирные переговоры.