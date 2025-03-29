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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Анонсировано тотальное наступление России

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские военные и правительственные аналитики ожидают «тотального» наступления Вооруженных сил РФ, чтобы усилить давление на Киев и укрепить позиции Москвы перед переговорами.

«Этот шаг может дать президенту России Владимиру Путину все основания отложить обсуждение вопроса о прекращении боевых действий в пользу поиска новых территорий , заявили украинские официальные лица», — пишет Associated Press со ссылкой на собственные источники.

Масштабное наступление якобы начнется весной по линии фронта протяженностью более тысячи километров. При этом в настоящее время российские войска также продвигаются вперед сразу на нескольких направления.

Ранее о подготовке российского наступления на разных направлениях говорил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите в Париже 27 марта. Он посчитал, что Москва с помощью наступления рассчитывает «затянуть» мирные переговоры.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

pepelmetal

Не хотят проданную страну защищать

fender1984

М-да.... Даже читать противно.

se 34

А причем тут европа, должны воевать только те кто хорошо скачут, а тут украинцам нет равных

Alhazred

Для чего нам из него мученика делать? К тому же это мало что изменило бы.