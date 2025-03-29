Банки начнут уведомлять родителей о выдаче карт детям

Российские банки с 29 марта начнут в обязательном порядке уведомлять родителей о выдаче банковских карт клиентам в возрасте 14-18 лет, следует из новых правил Центробанка.

«С 29 марта этого года все банки также будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты», — говорится в сообщении регулятора.

Нововведение направлено на усиление контроля за финансовыми операциями несовершеннолетних. В уведомлении будут указаны основные параметры карты, а сам порядок информирования будет прописан в договоре с банком.

Мера принята на фоне участившихся случаев мошенничества с банковскими картами подростков. С октября 2025 года банки также обяжут добавить в мобильные приложения «кнопку» оперативного информирования о мошеннических переводах.