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Банки начнут уведомлять родителей о выдаче карт детям

Источник:
Sibnet.ru
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Российские банки с 29 марта начнут в обязательном порядке уведомлять родителей о выдаче банковских карт клиентам в возрасте 14-18 лет, следует из новых правил Центробанка.

«С 29 марта этого года все банки также будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты», — говорится в сообщении регулятора.

Нововведение направлено на усиление контроля за финансовыми операциями несовершеннолетних. В уведомлении будут указаны основные параметры карты, а сам порядок информирования будет прописан в договоре с банком.

Мера принята на фоне участившихся случаев мошенничества с банковскими картами подростков. С октября 2025 года банки также обяжут добавить в мобильные приложения «кнопку» оперативного информирования о мошеннических переводах.

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