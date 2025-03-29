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Россияне увидят частичное солнечное затмение

Источник:
Sibnet.ru
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Частное солнечное затмение пройдет 29 марта в созвездии Рыб. Пиковая фаза наступит в 13.49 по московскому времени, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Наблюдать явление смогут жители Северной Америки, северо-западных регионов России, Европы, северо-запада Африки и акватории Атлантического океана. Максимальное значение перекрытия солнечного диска Луной достигнет 93%.

В России максимальная фаза затмения лучше всего будет видна на Кольском полуострове — Луна закроет около 30% солнечного диска. В Санкт-Петербурге Солнце будет закрыто почти на 13%, в Москве Луна покроет 2% солнечного диска.

Специалисты напоминают, что для безопасного наблюдения солнечного затмения необходимо применять специальные защитные фильтры, которые блокируют вредное инфракрасное и ультрафиолетовое излучение.

Обычные солнцезащитные очки не обеспечивают должной защиты. В качестве альтернативы специальным фильтрам можно использовать сварочные маски или старые рентгеновские снимки.

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Наука #Космос
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