НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Группировке ВСУ в Курской области предрекли уничтожение

Источник:
Sibnet.ru
322 2

Оставшаяся в Курской области группировка ВСУ находится в критической ситуации, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Даже в этих трех населенных пунктах сейчас ситуация у противника очень тяжелая, критическая, потому что противник несет там очень большие потери и уже понимает, что у него нет никаких возможностей по логистике», — цитируют генерала ТАСС.

Ранее стало известно, что восьмидесятая отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины понесла в селе Гоголевка Курской области крупные потери. Все ликвидированные в Гоголевке украинские военнослужащие на Украине проходят как «пропавшие без вести».

Командование группировкой войск «Север» доложило президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

При этом российская армия перешла от тактики классического «выдавливания» врага на его территорию к тактике окружения и полного уничтожения. Операция по уничтожению группировки ВСУ в Курской области может завершиться уже в ближайшие недели.

Тема: Военная операция на Украине
Анонсировано тотальное наступление России
Путин предложил ввести внешнее управление на Украине
Обученные в Британии десантники ВСУ разбежались по пути на фронт
Российские войска взяли в клещи село Гуево в Курской области
смотреть все
Оборона #Конфликты #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Гарвардский ученый доказал существование Бога
Россиянам предрекли обрушение цен на автомобили
Россия и США опубликовали совместное заявление
Археологи нашли останки древних хоббитов
Обсуждение (2)
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Простые и главные правила делового общения в мессенджерах
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
33
ВСУ уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа»
30
Гарвардский ученый доказал существование Бога
28
Зеленский признался в ненависти к русским
20
Орловским школьницам пообещали по 100 тысяч рублей за беременность
20
Зеленский попросил у Европы войска для борьбы с Россией