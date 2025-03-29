Оставшаяся в Курской области группировка ВСУ находится в критической ситуации, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Даже в этих трех населенных пунктах сейчас ситуация у противника очень тяжелая, критическая, потому что противник несет там очень большие потери и уже понимает, что у него нет никаких возможностей по логистике», — цитируют генерала ТАСС.

Ранее стало известно, что восьмидесятая отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины понесла в селе Гоголевка Курской области крупные потери. Все ликвидированные в Гоголевке украинские военнослужащие на Украине проходят как «пропавшие без вести».

Командование группировкой войск «Север» доложило президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

При этом российская армия перешла от тактики классического «выдавливания» врага на его территорию к тактике окружения и полного уничтожения. Операция по уничтожению группировки ВСУ в Курской области может завершиться уже в ближайшие недели.