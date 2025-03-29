Мошенники стали угрожать изъятием домашних животных

Телефонные мошенники стали представляться сотрудниками жилищной инспекции. Они узнают количество домашних животных в квартире и угрожают их изъятием за якобы превышение лимита, предупредило Роскачество.

Россияне столкнулись с новой волной мошеннических звонков на фоне слухов из-за возможного ограничения на содержание домашних животных в квартирах, отметило ведомство.

«Злоумышленники представляются сотрудниками жилищной инспекции, обзванивают россиян и вымогают деньги, угрожая изъятием питомцев, якобы превышающих лимит, установленный несуществующим законом», — говорится в сообщении.

Для убедительности мошенники пересылают правила, которые якобы опубликованы на портале «Госуслуг». Ссылка ведет на фишинговую страницу, через которую злоумышленники могут украсть персональные данные.