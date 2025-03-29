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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Евросоюз назвал условие снятия санкции с России

Источник:
Sibnet.ru
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Европейский союз снимет санкции против России только в случае завершения конфликта на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире французского телеканала LCI.

«Мы обсудили продолжение давления на Россию. Совершенно ясно, что санкции остаются в силе. Мы хотим справедливого и прочного мирного соглашения. Такова наша цель», — сказала глава Еврокомиссии.

Она уточнила, что достижение прочного мира на Украине и обеспечение гарантий безопасности является основным условием для отмены ограничений в отношении России. При этом именно Украина будет решать, что является для нее прочным миром.

В настоящее время на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии и обсуждения снятия антироссийских санкций с представителями команды президента США Дональда Трампа ЕС намерен только усиливать санкционное давление на Россию.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

pepelmetal

Не хотят проданную страну защищать

se 34

А причем тут европа, должны воевать только те кто хорошо скачут, а тут украинцам нет равных

fender1984

М-да.... Даже читать противно.

Alhazred

Для чего нам из него мученика делать? К тому же это мало что изменило бы.