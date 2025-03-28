Экстремальная вспышка произошла на Солнце

Мощная вспышка высшего класса X1.1 произошла на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Согласно данным наблюдений, взрыв произошел на восточном краю звезды. Событий данного класса на Солнце не наблюдалось уже более месяца, последний раз вспышка высшего уровня регистрировалась 23 февраля 2025 года.

«Событие предварительно не представляет опасности для Земли, однако место формирования вспышки через несколько дней окажется в непосредственной близости от линии Солнце-Земля», — говорится в сообщении.

При этом ученые отметили, что если событие является предвестником новой серии активности Солнца, то с середины будущей недели будут возможны прямые удары по Земле.