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Экстремальная вспышка произошла на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
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Мощная вспышка высшего класса X1.1 произошла на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Согласно данным наблюдений, взрыв произошел на восточном краю звезды. Событий данного класса на Солнце не наблюдалось уже более месяца, последний раз вспышка высшего уровня регистрировалась 23 февраля 2025 года.

«Событие предварительно не представляет опасности для Земли, однако место формирования вспышки через несколько дней окажется в непосредственной близости от линии Солнце-Земля», — говорится в сообщении.

При этом ученые отметили, что если событие является предвестником новой серии активности Солнца, то с середины будущей недели будут возможны прямые удары по Земле.

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Топ комментариев

Kukuh88

Какая жаль... Ну ты же комик - давай весели, выводи из депрессии. Унизительный мир - только для тех,...

nicollaich

Депрессивная цеивроппа станет ещё депрессивней.Это как такое возможно?

pepelmetal

Не хотят проданную страну защищать

GammiPluh

Раньше думать нужно было, этот век - век унижений для Украины