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Открыт новый способ борьбы с выпадением волос

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые совершили прорыв в понимании причин облысения. Исследователи из Австралии и Сингапура выяснили, что ключевую роль в защите стволовых клеток волосяных фолликулов от преждевременной гибели играет белок MCL-1.

Стволовые клетки волосяных фолликулов отвечают за рост новых волос, но без белка MCL-1 они крайне уязвимы. Оказалось, что он защищает стволовые клетки от различных стрессовых факторов, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature.

Для подтверждения своей теории исследователи провели эксперимент на мышах. Они отключили белок MCL-1 и удалили участки существующих волос. Стволовые клетки волосяных фолликулов какое-то время оставались живыми, но быстро перегружались и погибали.

Без достаточного количества MCL-1, стволовые клетки становятся настолько перегруженными, что запускают механизм самоуничтожения. В результате новые волосы перестают расти. Так, на мышах этот процесс занял всего несколько дней.

Ученые отметили, что наш организм сам производит MCL-1. При этом важную роль играет сбалансированное питание с правильным количеством углеводов. Снижение углеводов в рационе уменьшает выработку этого важного белка, защищающего волосяные фолликулы.

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Жизнь #Здоровье #Наука
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