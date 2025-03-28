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LG Electronics возобновила работу завода в России

Источник:
Sibnet.ru
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Южнокорейская компания LG Electronics частично возобновила работу своего завода в Рузском районе Подмосковья.

«Решение призвано предотвратить старение производственных объектов, которые простаивали с начала войны», — цитирует представителя компании газета The Korea Times.

Площадка в России до простоя выпускала стиральные машины и холодильники. Представитель компании отметил, что в ходе частичного возобновления работы используются лишь ресурсы самого завода.

Глава LG Electronics Чо Чжу Ван 25 марта уточнил, что компания «внимательно следит за ситуацией и может полноценно возобновить работу, когда антироссийские санкции будут сняты».

Вместе с LG Electronics вариант полноценного возвращения на российский рынок также рассматривает другой южнокорейский гигант — Samsung Electronics. СМИ обратили внимание, что расходы компании на маркетинг в России начале этого года увеличились.

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Kukuh88

Какая жаль... Ну ты же комик - давай весели, выводи из депрессии. Унизительный мир - только для тех,...

nicollaich

Депрессивная цеивроппа станет ещё депрессивней.Это как такое возможно?

pepelmetal

Не хотят проданную страну защищать

GammiPluh

Раньше думать нужно было, этот век - век унижений для Украины