LG Electronics возобновила работу завода в России

Южнокорейская компания LG Electronics частично возобновила работу своего завода в Рузском районе Подмосковья.

«Решение призвано предотвратить старение производственных объектов, которые простаивали с начала войны», — цитирует представителя компании газета The Korea Times.

Площадка в России до простоя выпускала стиральные машины и холодильники. Представитель компании отметил, что в ходе частичного возобновления работы используются лишь ресурсы самого завода.

Глава LG Electronics Чо Чжу Ван 25 марта уточнил, что компания «внимательно следит за ситуацией и может полноценно возобновить работу, когда антироссийские санкции будут сняты».

Вместе с LG Electronics вариант полноценного возвращения на российский рынок также рассматривает другой южнокорейский гигант — Samsung Electronics. СМИ обратили внимание, что расходы компании на маркетинг в России начале этого года увеличились.