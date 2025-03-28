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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия вернула тела погибших военных

Источник:
Sibnet.ru
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Россия и Украина обменялись телами погибших, сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

В ходе обмена Россия вернула тела 43 погибших, Украине передали тела 909 погибших военных, уточнил РБК. В предыдущий раз стороны обменялись телами погибших 14 февраля. Тогда в Россию во время обмена вернули тела 45 военнослужащих, Украине передали 757 тел.

До этого обмен телами погибших стороны проводили в конце января — 24-го числа. Тогда Россия вернула 49 тел погибших военных, Украина получила 757 погибших солдат и офицеров.

19 марта Россия и Украина также провели третий в этом году обмен военнопленными по формуле «175 на 175». В качестве «жеста доброй воли» российская сторона передала 22 тяжелораненых военнослужащих. Передача пленных прошла при посредничестве ОАЭ.

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