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Путин назвал морскую пехоту элитой Вооруженных сил России

Источник:
Sibnet.ru
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Морская пехота является элитой Вооруженных сил РФ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с моряками атомной подводной лодки «Архангельск».

«[Морская пехота] относится, без всякого преувеличения, к элите вооруженных сил, так же как и десантники, так же как спецназ», — сказал президент, отметив, что моряки «воюют отлично».

Путин отметил, что и другие подразделения Вооруженных сил в зоне специальной военной операции «набрали очень хорошие обороты».

На встрече с подводниками российский лидер также сообщил о назначении командира 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота  генерал-майора Михаила Гудкова заместителем командующего ВМФ России.

В зону ответственности Гудкова будут входить береговые войска: командование морской пехотой и всеми ракетными и артиллерийскими частями.

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