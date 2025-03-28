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Самолеты НАТО подняли по тревоге из‑за российского Ил‑20М

Источник:
ТАСС
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Истребители НАТО подняли в небо по тревоге из-за появления российского самолета комплексной разведки Ил-20М к востоку от острова Рюген в Балтийском море, сообщили европейские СМИ сс ссылкой на военные источники.

Для обеспечения безопасности воздушного пространства НАТО в небо около 09.30 (11.30 мск) в четверг с авиабазы в Лаге поднялись два истребителя Eurofighter ВВС ФРГ. Ил-20М двигался с выключенными транспондерами и не выходил на радиосвязь, приводит ТАСС материал Bild.

Немецкие истребители сопровождали российский самолет несколько километров, пока он не развернулся в сторону Калининграда.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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