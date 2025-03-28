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Судмедэксперт заявил о долгой агонии Марадоны

Источник:
Sibnet.ru
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Диего Марадона
Фото: Doha Stadium Plus Qatar / CC BY 2.0

Знаменитый футболист Диего Марадона перед смертью мог находиться в агонии до 12 часов, он нуждался в госпитализации, заявил судмедэксперт Карлос Маурисио Кассинелли на судебном заседании по делу о непредумышленном убийстве и преступной халатности, повлекшей смерть звезды футбола.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. За несколько дней до смерти он перенес операцию по удалению тромба в головном мозге. За ним ухаживали семь медицинских работников. Сейчас они проходят обвиняемыми.

Вскрытие показало, что сердце Марадоны весило 503 грамма, то есть в два раза больше нормы, а во внутренних органах скопилось 4,5 литра жидкости, приводит показания Кассинелли La Nacion.

По его мнению, смерть Марадоны не была внезапным и непредвиденным событием, он нуждался в госпитализации, а его состояние следовало проверять каждые четыре часа.

«Вероятно, он мучился около 12 часов. Это не тот пациент, которого можно держать дома», — подчеркнул судмедэксперт.

Марадона признан лучшим игроком XX века. Выигрывал чемпионат мира 1986 года в составе сборной Аргентины, играл за «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи» и «Севилью», был тренером сборной Аргентины и других команд.

Почему Марадону похоронили без сердца

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