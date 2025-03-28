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Аналитик предупредил о рисках укрепления рубля

Источник:
«Прайм»
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Рубли
Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Крепкий рубль выгоден для россиян, но создает риски для бюджета России, обусловленные макроэкономическими факторами, рассказал агентству финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Номинированные в долларах нефтегазовые доходы при сильном рубле конвертируются в меньшие суммы. Это особенно важно на фоне падения нефтяных цен, пояснил «Прайм» Антонов.

«Если тенденция сохранится, бюджет может недополучить триллионы рублей, увеличивая дефицит, который уже достиг 2,7 триллиона рублей за два месяца — более чем вдвое выше годового плана», — уверен Антонов.

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Другие экспортеры, чья продукция становится дороже для внешних рынков, тоже страдают от укрепления нацвалюты. Если тренд продолжится, объемы несырьевого экспорта могут упасть, что влечет к снижению налоговых поступлений, отметил аналитик.

Зато расцветет дешевый импорт, который при ряде условий способен подорвать местное производство, а это тоже в перспективе снижает доходы бюджета, заключил Антонов.

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