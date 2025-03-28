Зеленский попросил у Европы войска для борьбы с Россией

Украина хочет размещения на ее территории не миротворческих миссий, а полноценного военного контингента стран-партнеров, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров в Париже.

«Мы говорили про контингент, войсковой контингент. Про их присутствие и нашу защиту. И присутствие стран — наших партнеров в море, на небе и на земле», — цитирует ТАСС Зеленского.

Он отверг идею отправки на Украину миротворческих миссий ОБСЕ или ООН. «Мы не хотим просто присутствия ОБСЕ. Это не гарантия безопасности, у них свои функции, но у них нет соответствующего мандата как у войскового контингента», — отметил Зеленский.

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква ранее уточнил, что Киев хочет получить на своей территории иностранных военных, способных вести боевые действия. «Нам не нужны миротворцы, голубые каски, безоружные или еще кто», — сказал он.

Москва категорически против размещения военного контингента Запада на Украине, такое решение чревато прямым столкновением России с НАТО, заявила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.