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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин предложил ввести внешнее управление на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Введение внешнего управления на Украине откроет путь к легитимным переговорам о мирном урегулировании конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с экипажем атомной подлодки «Архангельск».

Российский лидер напомнил о прецедентах внешнего управления под эгидой ООН в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии.

«Такая практика есть, и, в принципе, конечно можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления», — сказал Путин.

По его мнению, внешнее управление позволило бы провести там демократические выборы, для того чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство.

«И потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными», — пояснил президент России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что унизительный мир погрузит Украину в депрессию.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

Kukuh88

Какая жаль... Ну ты же комик - давай весели, выводи из депрессии. Унизительный мир - только для тех,...

nicollaich

Депрессивная цеивроппа станет ещё депрессивней.Это как такое возможно?

pepelmetal

Не хотят проданную страну защищать

corrector

Разговоры ради разговоров, но лучше наверное так, чем вообще никак