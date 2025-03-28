Путин предложил ввести внешнее управление на Украине

Введение внешнего управления на Украине откроет путь к легитимным переговорам о мирном урегулировании конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с экипажем атомной подлодки «Архангельск».

Российский лидер напомнил о прецедентах внешнего управления под эгидой ООН в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии.

«Такая практика есть, и, в принципе, конечно можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления», — сказал Путин.

По его мнению, внешнее управление позволило бы провести там демократические выборы, для того чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство.

«И потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными», — пояснил президент России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что унизительный мир погрузит Украину в депрессию.