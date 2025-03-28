НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Адам Кадыров получил очередную награду

Источник:
Sibnet.ru
638 5
Начальник Управления Росгвардии по Чеченской Республике генерал-лейтенант Шарип Делимханов и Адам Кадыров
Фото: © Росгвардия по Чеченской Республике

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 17-летний Адам Кадыров награжден медалью Росгвардии «За боевое отличие», сообщила пресс-служба ведомства.

Приказ о награждении подписал директор Росгвардии Виктор Золотов. Церемония награждения состоялась 27 марта во время собрания, посвященного Дню войск национальной гвардии Российской Федерации.

Адам Кадыров стал широко известен два года назад после общественного резонанса в связи с избиением сжегшего Коран Никиты Журавеля.

С ноября 2023 года Адам возглавляет службу безопасности главы Чечни. В октябре 2023 года ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024 года вручили высшую награду республики — орден Кадырова. Также у него есть несколько наград регионов России и общественных орденов и медалей.

Еще по теме
Путин освободил от должности губернатора Свердловской области
Песков оценил картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского
Путин подарил Трампу его собственный портрет
Путин выставил условие перемирия с Украиной
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Орловским школьницам пообещали по 100 тысяч рублей за беременность
Россия развернула на фронте танки Т‑72 с активной защитой «Арена»
Гарвардский ученый доказал существование Бога
Россиянам предрекли обрушение цен на автомобили
Обсуждение (5)
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Простые и главные правила делового общения в мессенджерах
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
28
Гарвардский ученый доказал существование Бога
26
Зеленский признался в ненависти к русским
20
Россия развернула на фронте танки Т‑72 с активной защитой «Арена»
20
Орловским школьницам пообещали по 100 тысяч рублей за беременность
17
Украинцам стали раздавать «черные метки»