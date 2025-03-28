Адам Кадыров получил очередную награду

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 17-летний Адам Кадыров награжден медалью Росгвардии «За боевое отличие», сообщила пресс-служба ведомства.

Приказ о награждении подписал директор Росгвардии Виктор Золотов. Церемония награждения состоялась 27 марта во время собрания, посвященного Дню войск национальной гвардии Российской Федерации.

Адам Кадыров стал широко известен два года назад после общественного резонанса в связи с избиением сжегшего Коран Никиты Журавеля.

С ноября 2023 года Адам возглавляет службу безопасности главы Чечни. В октябре 2023 года ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024 года вручили высшую награду республики — орден Кадырова. Также у него есть несколько наград регионов России и общественных орденов и медалей.