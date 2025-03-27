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Международные резервы России побили рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Объем международных резервов России достиг рекордного уровня за всю новейшую историю. На 21 марта 2025 года соответствующий показатель составил 650,4 миллиарда долларов, следует из обнародованных данных Банка России.

14 марта 2025 года российские резервы составляли 641,9 миллиарда долларов. Таким образом, за неделю показатель вырос на 8,5 миллиарда долларов США. Регулятор уточнил, что рост произошел главным образом из-за положительной переоценки.

Предыдущий рекордный за всю историю объем российских резервов был зафиксирован 18 февраля 2022 года — на тот момент он составлял 643,2 миллиарда долларов.

При этом почти половина российских резервов в настоящее время заморожена на Западе в связи с санкциями, по оценке Центробанка, недоступными остаются порядка 300 миллиардов долларов.

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Wolf Hound

Когда в России что то дешевело?

Kukuh88

Какая жаль... Ну ты же комик - давай весели, выводи из депрессии. Унизительный мир - только для тех,...

corrector

Разговоры ради разговоров, но лучше наверное так, чем вообще никак

nicollaich

Депрессивная цеивроппа станет ещё депрессивней.Это как такое возможно?