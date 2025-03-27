Новый препарат сделал человеческую кровь смертельной для комаров

Американские ученые обнаружили, что препарат нитизинон блокирует фермент HPPD в организме комара. Это препятствует перевариванию крови и приводит к гибели насекомого.

«Один из способов борьбы с малярией — сделать кровь токсичной для комаров. И высокую в этом эффективность показал препарат нитизинон», — рассказал доцент кафедры биологических наук в Университете Нотр-Дам Ли Хейнс.

Сейчас для борьбы с малярией используют препарат ивермектин. Однако он токсичен для окружающей среды и со временем вызывает устойчивость у комаров. Поэтому ученые искали альтернативный метод, говорится в статье исследователей, опубликованной Science Translation Medicine.

Исследование базируется на анализе крови пациентов с алкаптонурией (наследственное заболевание). Кровь с добавлением препарата дали самкам комаров Anopheles gambiae — основных переносчиков малярии. Все насекомые в результате умерли.