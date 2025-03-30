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Геохимики определили место зарождения первых организмом на Земле

Источник:
Science Advances
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ДНК
Фото: © Picryl.com

Большие содовые озера могли стать колыбелью жизни благодаря уникальному механизму накопления фосфора, к такому выводу пришла международная группа ученых-геохимиков.

Фосфор входит в состав ДНК, РНК и АТФ — молекул, отвечающих за энергетические процессы в клетках. Но для запуска химических реакций, предшествующих жизни, требуются экстремально высокие концентрации фосфора, каких в природе даже близко не встречается.

Эта проблема ставила ученых в тупик, пока они не обратили внимание на большие содовые озера. Это водоемы могут удерживать фосфор на протяжении длительного времени, создавая идеальные условия для зарождения жизни, приводит журнал Science Advance отчет исследователей.

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По словам геохимика Крейга Уолтона из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, большие содовые озера без естественного стока теряют воду только за счет испарения, но фосфор остается в них и со временем накапливается до необходимых концентраций.

Эта теория не только объясняет редкость фосфора в древней среде, но и приближает ученых к разгадке фундаментального вопроса о том, где и как зародилась жизнь на Земле, отметили ученые.

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