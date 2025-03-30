Большие содовые озера могли стать колыбелью жизни благодаря уникальному механизму накопления фосфора, к такому выводу пришла международная группа ученых-геохимиков.

Фосфор входит в состав ДНК, РНК и АТФ — молекул, отвечающих за энергетические процессы в клетках. Но для запуска химических реакций, предшествующих жизни, требуются экстремально высокие концентрации фосфора, каких в природе даже близко не встречается.

Эта проблема ставила ученых в тупик, пока они не обратили внимание на большие содовые озера. Это водоемы могут удерживать фосфор на протяжении длительного времени, создавая идеальные условия для зарождения жизни, приводит журнал Science Advance отчет исследователей.

По словам геохимика Крейга Уолтона из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, большие содовые озера без естественного стока теряют воду только за счет испарения, но фосфор остается в них и со временем накапливается до необходимых концентраций.

Эта теория не только объясняет редкость фосфора в древней среде, но и приближает ученых к разгадке фундаментального вопроса о том, где и как зародилась жизнь на Земле, отметили ученые.