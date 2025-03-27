Зеленский признался в ненависти к русским

Президент Украины Владимир Зеленский в качестве одного из стимулов, которые поддерживают его дух во время ведения военной операции с Россией, назвал «ненависть к русским».

«Вторая мотивация — ненависть к русским, убившим столько украинских граждан», — сказал Зеленский в интервью газете Le Figaro.

Еще одним стимулом Зеленский назвал желание обеспечить будущим поколениям украинцев жизнь в «свободном мире в Украине, не за ее пределами, не в Европе». Третий стимул — «достоинство Украины и ее народа».

Интервью французскому изданию украинский лидер дал во время своего визита в Париж, куда он прибыл вечером 26 марта на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.