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Зеленский признался в ненависти к русским

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в качестве одного из стимулов, которые поддерживают его дух во время ведения военной операции с Россией, назвал «ненависть к русским».

«Вторая мотивация — ненависть к русским, убившим столько украинских граждан», — сказал Зеленский в интервью газете Le Figaro.

Еще одним стимулом Зеленский назвал желание обеспечить будущим поколениям украинцев жизнь в «свободном мире в Украине, не за ее пределами, не в Европе». Третий стимул — «достоинство Украины и ее народа».

Интервью французскому изданию украинский лидер дал во время своего визита в Париж, куда он прибыл вечером 26 марта на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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