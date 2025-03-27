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Термоядерная ракета ускорит космические путешествия

Источник:
Sibnet.ru
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Многоразовая термоядерная ракета Sunbird
Многоразовая термоядерная ракета Sunbird
Фото: © pulsarfusion.com

Британский стартап Pulsar Fusion приступил к разработке многоразовой термоядерной ракеты Sunbird. Она ускорит межпланетные перелеты вдвое и может быть испытана уже в 2027 году, сообщила пресс-служба компании.

Sunbird — многоразовая ракета, работающая на термоядерном синтезе. По задумке инженеров, она будет использоваться в качестве «буксира» для межпланетных грузов. Термоядерный двигатель обеспечит ей высокую мощность и эффективность.

Sunbirds будет использовать двигатели Duel Direct Fusion Drive (DDFD). Эта технология позволит достичь скорости выхлопа, значительно превышающей существующие показатели, уверяют разработчики. В результате полет на Марс можно будет ускорить вдвое.

Для DDFD планируется использовать не традиционные топливные элементы, а комбинацию дейтерия и гелия-3. Этот подход отличается от существующих методов, которые требуют сложных реакторов и высоких температур.

Компания представила концепцию ракеты на выставке Space-Comm Expo. Она будет базироваться на орбитальных станциях, позволяя многократно использовать двигатель, что должно значительно снизить стоимость космических полетов.

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