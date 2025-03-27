Взвод обученных в Великобритании украинских десантников дезертировал по пути на фронт после обучения, сообщил бывший украинский военнослужащий, бежавший из британского военного лагеря.

«С нашей группы ушли ребята еще. То есть после меня где-то на второй, на третий день ушел парнишка. А потом уже во время переезда с Британии, по возвращении на Украину, в Польше человек 10-15 ушло», — рассказал РИА Новости бежавший украинский военнослужащий по имени Валерий.

По его словам бывшего, на Украине его сослуживцы тоже разбежались, не добравшись до линии фронта. Люди жить хотят, они пошли по принуждению ТЦК, а не по доброй воле, отметил бывший украинский солдат.

Валерий был мобилизован в Киеве в 2024 году, совершил побег из тренировочного лагеря в Великобритании, после чего приехал на подконтрольную России часть Херсонской области.

Учебный лагерь НАТО, где он проходил подготовку, был расположен в нескольких десятках километров от ближайшего крупного города Манчестера и был обнесен колючей проволокой.