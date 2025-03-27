АвтоВАЗ назвал фейком просьбу к Путину не пускать Renault в Россию

Обращение АвтоВАЗа к президенту России Владимиру Путину с призывом не пускать компанию Renault в Россию — фейк, заявил директор компании по связям с общественностью Сергей Ильинский.

Издание 360.ru опубликовало заявление АвтоВАЗа, которое якобы будет напечатано в еще не вышедшем в свет номере профсоюзной газеты.

«Согласительная комиссия АвтоВАЗа просит правительство и лично главу государства не пускать обратно в Россию компанию Renault и других предателей, сбежавших из России, чтобы не ставить под угрозу потерю рабочих мест тех, кто не покинул АвтоВАЗ в сложные для него времена», — говорилось в тексте.

Новость об этом заявлении разошлась по СМИ и телеграм-каналам. Представитель АвтоВАЗа назвал информацию очередным фейком.

«Фотография, которая размещена в ТГ, датирована 28 марта. Текст на фотографии был заменен, этого текста никогда ни АвтоВАЗ, ни профсоюзная организация не выпускали ни в одном собственном или партнерском печатном издании», — сказал Ильинский телеграм-каналу «Автовоз».