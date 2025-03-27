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Итальянская Ariston вернется в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Итальянский производитель бытовых электрических приборов Ariston вернется на российский рынок, сообщил исполнительный председатель компании Паоло Мерлони.

«Мы намерены возобновить сотрудничество с нашим местным руководством в России, полностью соблюдая существующие ограничения, и продолжить наше наследие в стране», — отметил представитель Ariston, его слова цитирует пресс-служба производителя.

В связи с этим Ariston пересмотрит решение от 1 августа 2024 года деконсолидировать российскую «дочку» Ariston Thermo Rus. Накануне президент Владимир Путин исключил ее из списка компаний, временно переданных в управление «Газпром бытовые системы».

Компания «Аристон термо Русь» зарегистрирована в Ленинградской области, ее основной вид деятельности — производство бытовых электрических приборов. В 2024 году выручка компании составила 8,91 миллиарда рублей.

Российскую «дочку» Ariston передали в управление «Газпром бытовые системы» весной 2024 года. Согласно указу, подписанному президентом России, теперь этот документ утратил силу.

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