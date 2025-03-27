Задержанная в Молдавии глава Гагаузии попросила Путина о помощи

Глава гагаузской автономии Евгения Гуцул, задержанная накануне в Кишиневе, обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом оказать давление на молдавские власти для ее скорейшего освобождения.

Гуцул ранее задержали в аэропорту Кишинева. Прокуратура Молдавии намерены требовать ее ареста по делу о «нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году».

«От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения», — написала Гуцул в своем телеграм-канале.

Она отметила, что ее задержание «по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи масштабной и циничной кампании центральных властей Молдовы по уничтожению гагаузской автономии, ее особого правового статуса, закрепленного основным законом страны — Конституцией Республики Молдова».

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией.