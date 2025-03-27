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Минздрав представил новые правила освидетельствования на опьянение

Источник:
Sibnet.ru
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Минздрав разработал новые правила медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения, при принятии они начнут действовать с 1 сентября 2025 года — приказ опубликован на сайте для размещения проектов правовых актов.

Документ описывает, как проходит медосвидетельствование, кого на него направляют, по каким критериям выносится заключение «установлено состояние опьянения».

Состоянием опьянения по-прежнему считается обнаружение этилового спирта в концентрации 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха или 0,3 грамма на один литр крови.

Но теперь обследуемые будут сдавать кровь, только если не могут сдать мочу в связи с наличием «соматической патологии» или не сдают мочу за 30 минут и заявляют о невозможности этого. По крови определят состояние опьянения у тех, кому оказывали экстренную медицинскую помощь.

Медицинское заключение «установлено состояние опьянения» выносится

  • «при наличии не менее трех клинических признаков опьянения и положительных результатах повторного исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя»,
  • «при наличии не менее трех клинических признаков опьянения и обнаружении по результатам химико-токсикологических исследований в образце биологического материала одного или нескольких наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ, или метаболитов указанных средств и веществ».

В прошлой версии правил наличие клинических признаков было только основанием для проведения освидетельствования. Теперь они должны быть прописаны в заключении. Сами признаки остались теми же: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы и шаткость походки, нарушение речи и резкое изменение окраски кожных покровов лица.

Минздрав также внес изменения в список наркотических и психотропных веществ, подлежащих химико-токсикологическому исследованию.

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