Бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» взяли в клещи село Гуево в Курской области, по украинским силам работает артиллерия.

«Двадцать второй мотострелковый полк группировки войск "Север", развивая наступление в Курской области, овладел укрепленными позициями ВСУ и взял в клещи населенный пункт Гуево», — сказал офицер полка в интервью РИА Новости.

По его словам, штурмовики полка продвинулись вглубь фронта по направлению к северо-западным и северо-восточным окраинам Гуева. Они охватили населенный пункт с двух сторон и перекрыли трассу снабжения сил ВСУ, оказавшихся практически полностью заблокированными в Гуево.

«Сейчас российская артиллерия наносит ювелирно точные удары по позициям киевских боевиков, засевших в районе спиртзавода», — уточнил офицер.

В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая Суджу.

Село Гуево остается одним из последних населенных пунктов Курской области, где пока еще держаться украинские силы.